Mindestens ein Toter bei Drohnenangriffen auf Kiew

Meldungsarchiv - 30.05.2023 09:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: In der Ukraine hat es in der vergangenen Nacht erneut Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen gegeben. Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Klitschko war vor allem die Hauptstadt betroffen. Dort wurde demnach mindestens ein Mensch getötet, als herabfallende Trümmer eines zerstörten russischen Flugkörpers ein Feuer in einem Hochhaus entfachten. Das ukrainische Militär teilte mit, innerhalb von 24 Stunden seien mindestens 20 Drohnen im Luftraum über der Hauptstadt abgefangen worden. - Derweil ist auch die russische Hauptstadt nach Angaben des Bürgermeisters von Moskau, Sobjanin, Ziel eines Drohnenangriffs geworden. Demnach hat es Schäden an mehreren Gebäuden gegeben. Im russischen Verteidigungsministerium ist von einem, so wörtlich, "terroristischen Angriff" der Ukraine die Rede.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2023 09:00 Uhr