Mindestens ein Mensch stirbt bei neuem Erdbeben in Kroatien

Zagreb: Bei einem schweren Erdbeben in Kroatien ist mindestens ein Mensch getötet worden. Nach ersten Meldungen handelt es sich um ein Kind, das in Petrinja von herabstürztenden Trümmern eines Hauses erschlagen wurde. Die Kleinstadt rund 50 Kilometer südöstlich von Zagreb ist besonders stark betroffen. Zahlreiche Gebäude dort wurden beschädigt oder komplett zerstört. Über weitere Opfer und Verletzte ist bisher nichts bekannt. Viele Menschen werden noch vermisst. Das Beben erreichte eine Stärke von 6,4 und richtete auch in der kroatischen Hauptstadt Schäden an. Die Stöße waren selbst in einigen europäischen Nachbarländern spürbar. Slowenien schaltete aus Sicherheitsgründen sein Atomkraftwerk Krsko an der Grenze zu Kroatien ab. Es war das zweite Beben in der Region innerhalb von 30 Stunden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte Kroatien Katastrophenhilfe zu.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 29.12.2020 15:15 Uhr