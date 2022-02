Mindestens ein Mensch stirbt bei Lawinenabgang in Tirol

Nachrichtenarchiv - 05.02.2022 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Innsbruck: Bei einem weiteren Lawinen-Unglück in Tirol ist ein Mensch ums Leben gekommen. In Schmirn unterhalb der Gammerspitze wurden nach einem Lawinenabgang insgesamt fünf Menschen verschüttet. Laut Polizei konnten drei Wintersportler lebend geborgen werden, nach einer Person werde noch gesucht. Erst gestern waren acht Menschen bei Lawinen-Unglücken in Österreich gestorben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.02.2022 14:15 Uhr