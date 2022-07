Mindestens drei Verletzte bei Schüssen in Kopenhagener Einkaufszentrum

Nachrichtenarchiv - 03.07.2022 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kopenhagen: Nach Schüssen in einem Einkaufszentrum sind drei Menschen ins Krankenhaus gebracht worden. Ob es weitere Verletzte oder sogar Tote gibt, ist noch unklar. Die Polizei teilte nur mit, mehrere Menschen seien von den Schüssen getroffen worden. Die Kopenhagener Oberbürgermeisterin Andersen twitterte, die Lage sei sehr ernst. Ein Verdächtiger wurde inzwischen festgenommen. Über die Hintergründe ist bisher nichts bekannt. Die Schüsse waren am frühen Abend im Einkaufszentrum Field's im Süden der Stadt gefallen. Bilder des dänischen Fernsehens zeigten chaotische Szenen. Menschen rannten in Panik aus dem Einkaufszentrum. Augenzeugen berichteten, dass sich Besucher in den einzelnen Läden versteckt hätten.

