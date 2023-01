Mindestens drei Tote und Hunderte Verletzte bei Erdbeben im Iran

Nachrichtenarchiv - 29.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Bei einem Erdbeben und zahlreichen Nachbeben im Nordwesten des Iran sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Hunderte weitere sollen verletzt worden sein. Wie iranische Staatsmedien berichten, hat sich das Beben der Stärke 5,9 am Abend in der Stadt Choy und der Grenzregion zur Türkei ereignet. Viele Gebäude wurden beschädigt. Die iranische Regierung schickte umgehend Rettungskräfte in die betroffenen Gebiete. Aus Angst vor weiteren Nachbeben mussten über 70.000 Familien trotz eisiger Kälte die Nacht im Freien verbringen. Erst vor anderthalb Wochen war bei einem Beben in der Nähe von Choy 120 Personen verletzt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.01.2023 06:00 Uhr