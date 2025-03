Mindestens drei Tote bei neuen russischen Luftangriffen auf Kiew

Kiew: Kurz vor neuen Gesprächen über eine Waffenruhe in der Ukraine hat Russland die ukrainische Hauptstadt erneut mit Drohnen angegriffen. Durch die Angriffe seien mindestens drei Menschen getötet worden, teilte der ukrainische Rettungsdienst am frühen Morgen mit. Es seien mehrere Wohnhäuser getroffen worden und Brände ausgebrochen. Kiews Bürgermeister Klitschko sprach von einem "massiven Angriff feindlicher Drohnen". Seinen Angaben zufolge wurden zudem sieben Menschen verletzt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte derweil, dass die russische Armee in der Nacht 59 ukrainische Drohnen zerstört und abgefangen habe. US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin hatten am Dienstag in ihrem Telefonat eine 30-tägige Aussetzung gegenseitiger Angriffe Russlands und der Ukraine auf die Energie-Infrastruktur vereinbart. Wann diese Vereinbarung in Kraft treten soll, ist offen.

