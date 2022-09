Mindestens drei Menschen sterben nach Protesten im Iran

Nachrichtenarchiv - 21.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Im Zuge der Proteste nach dem Tod einer jungen Frau sind im Iran offenbar mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte der Gouverneur der Provinz Kurdistan. Eine Menschenrechtsorganisation meldete außerdem einen weiteren Todesfall im Nordwesten des Landes. Die Demonstrationen sind auch in der Nacht weitergegangen. Auslöser ist der Tod einer 22-Jährigen, die von der Sittenpolizei wegen eines Verstoßes gegen die Kleiderordnung festgenommen wurde. Sie starb in einem Krankenhaus in Teheran - der Polizei wird vorgeworfen, die junge Frau geschlagen zu haben. Außenministerin Baerbock verurteilte am Rande der UN-Vollversammlung in New York den Umgang der iranischen Führung mit den aktuellen Protesten. Die Frauen müssten gehört werden, denn sie forderten ihre Menschenrechte ein, so Baerbock.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.09.2022 07:00 Uhr