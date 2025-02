Mindestens 80.000 Menschen demonstrieren in Berlin gegen Rechtsruck

Berlin: Mindestens 80.000 Menschen haben am Nachmittag in der Bundeshauptstadt gegen eine Kooperation von CDU, CSU und AfD in Asylfragen protestiert. Das geht aus Zahlen der Polizei hervor. Laut Veranstaltern zogen sogar 250.000 Teilnehmende unter dem Motto "Aufstand der Anständigen" in Richtung Bundeszentrale der CDU. Bei der Auftaktkundgebung bezeichnete der Publizist Michel Friedman die AfD als "Partei des Hasses". Nach Jahrzehnten in der CDU war Friedman Mitte der Woche aus Protest aus der Partei ausgetreten. Auch in Bayern gingen mehrere zehntausend Menschen gegen einen Rechtskurs von CSU und CDU auf die Straße. Die Polizei meldete 20.000 Teilnehmende in Regensburg, 5.000 in Würzburg, 4.500 in Augsburg und 4.000 in Dachau. Bereits gestern hatten bundesweit mindestens 150.000 Menschen gegen die verschärfte Migrationspolitik der Union und ihr gemeinsames Abstimmen mit der AfD demonstriert.

