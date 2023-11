Mindestens 69 Tote durch Erdbeben in Nepal

Kathmandu: Bei einem starken Erdbeben in Nepal sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen. Die Behörden sprechen außerdem von Dutzenden Verletzten und befürchten, dass die Zahl der Opfer noch steigt. Zu vielen Orten im Unglücksgebiet im Norden Nepals seien die Telefonverbindungen abgerissen. Das Erdbeben hatte laut dem nationalen Forschungszentrum eine Stärke von 6,4 und überraschte viele Menschen in ihren Häusern im Schlaf. Die Erschütterung war bis in die mehr als 800 Kilometer entfernte indische Haupstadt neu-Delhi zu spüren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 02:00 Uhr