Mindestens 67 Menschen sterben bei Bränden auf Hawaii

Lahaina: Bei den verheerenden Bränden auf der Hawaii-Insel Maui ist die Zahl der Todesopfer auf 67 gestiegen. Wie die lokalen Behörden mitteilten, wurden 12 weitere Leichen entdeckt. Weil die Such- und Bergungsteams erst zu den am stärksten betroffenen Gebieten vordringen müssen, wird die Zahl wohl weiter steigen. Unterdessen dürfen die Einwohner in die Stadt Lahaina zurückkehren, um nach ihrem Eigentum zu sehen. Gouverneur Green warnte aber: Die Menschen müssten mit einem Grad an Zerstörung rechnen, wie sie ihn noch nie gesehen hätten. Das historische Walfängerdorf Lahaina wurde fast völlig zerstört.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 02:00 Uhr