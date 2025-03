Mindestens 50 Tote bei Disco-Brand in Nordmazedonien

Skopje: Bei einem Brand in einer Diskothek in Nordmazedonien sind mindestens 50 Menschen ums Leben gekommen, etwa 100 weitere wurden verletzt. Das berichtete die Nachrichtenagentur MIA unter Berufung auf das Innenministerium. Das Unglück ereignete sich in Kocani rund hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Skopje. In dem Nachtklub hatten sich demnach rund 1.500 Personen zum Konzert einer Hiphop-Band versammelt. Im Publikum waren vor allem junge Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 11:00 Uhr