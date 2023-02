Mindestens 40 Migranten sterben bei Schiffsunglück in Kalabrien

Nachrichtenarchiv - 26.02.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In Süditalien sind Medienberichten zufolge mindestens 40 Migranten bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Die Leichen wurden am Strand von Cutro in Kalabrien entdeckt. Auch mehrere Kinder sind laut Corriere della Sera unter den Toten. Etwa 50 Personen konnten gerettet werden. Die Zahl der Todesopfer könnte noch steigen, da sich auf dem verunglückten Fischkutter offenbar deutlich mehr Personen befanden. Die Rede ist von etwa 180 Menschen. Sie kommen den Informationen zufolge aus dem Iran, aus Afghanistan und Pakistan. Das Boot zerschellte bei hohen Wellen an einer Klippe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.02.2023 11:00 Uhr