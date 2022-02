Mindestens 40 Menschen bei Angriffen von Islamisten getötet

In Europa droht laut Bundeskanzler Scholz nach wie vor Krieg

München: Bundeskanzler Scholz hat angesichts der wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine vor einem Krieg in Europa gewarnt. In seiner Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Scholz an Moskau gewandt, die einzige Möglichkeit, die Krisendynamik zu brechen, sei zu verhandeln. Er betonte, man wolle reden, aber man habe Prinzipien. Der Frieden in Europa kann laut Scholz nur gewahrt werden, wenn die Grenzen nicht mehr verschoben werden. Das sei das einzige Prinzip, das Sicherheit gewährleistet, so der Kanzler. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sieht wegen der Russland-Ukraine-Krise die gesamte internationale Ordnung gefährdet. Sie warf Moskau vor, unter dem Deckmantel sicherheitspolitischer Forderungen ein Volk von mehr als 40 Millionen Menschen zu bedrohen. Damit verletzt Russland laut von der Leyen auch die UN-Charta.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2022 12:00 Uhr