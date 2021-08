Mindestens 38 Menschen sterben bei Überschwemmungen in der Türkei

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Istanbul: Die Zahl der Todesopfer durch das Hochwasser in der türkischen Schwarzmeer-Region ist weiter gestiegen. Laut Katastrophenschutzbehörde Afad starben mindestens 38 Menschen. Die Zahl der Vermissten konnte nicht genau benannt werden. Das Hochwasser wurde durch starke Regenfälle in der Nacht zum Mittwoch ausgelöst. An den Rettungsarbeiten sind 5.000 Helfer beteiligt - auch Helikopter und Suchhunde sind im Einsatz. Mancherorts steht das Wasser fünf Meter hoch. Der türkische Innenminister Soylu sprach von der schlimmsten Flutkatastrophe, die er je gesehen habe. Präsident Erdogan besuchte gestern das Katastrophengebiet und versprach den Betroffenen staatliche Hilfe. Einige Bewohner warfen den örtlichen Behörden vor, nicht schnell genug vor der Gefahr durch die heftigen Regenfälle gewarnt zu haben.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.08.2021 05:00 Uhr