Mindestens 36 Menschen kommen bei Zugunglück in Griechenland ums Leben

Nachrichtenarchiv - 01.03.2023 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Bei dem schweren Zugunglück in Nordgriechenland sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Rund 70 Menschen wurden verletzt. Kurz vor Mitternacht waren der Personenzug und ein Güterzug frontal zusammengeprallt. Mehrere Waggons sprangen aus den Gleisen, drei fingen Feuer. Die Unglücksursache ist noch unklar. Nach Angaben der griechischen Gewerkschaft der Lokführer gab es jedoch auf der Strecke keine funktionierenden Signalanlagen. Stattdessen wurden Anweisungen per Telefon oder Funk übermittelt. Der für den Abschnitt zuständige Verantwortliche wurde inzwischen festgenommen. Die Regierung ordnete eine dreitägige Staatstrauer an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.03.2023 16:00 Uhr