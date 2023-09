Mindestens 34 Tote bei Brand von illegalem Treibstofflager in Benin

Porto-Novo: Beim Brand in einem illegalen Treibstofflager sind im westafrikanischen Benin mindestens 34 Menschen getötet worden. Nach Angaben des Innenministers war das Feuer in der Früh in der Stadt Seme Podji ausgebrochen. Unter den Toten seien zwei Babys. Das Unglück sei durch geschmuggelten Treibstoff ausgelöst worden. Nach Angaben des Ministers wurden 20 Verletzte im Krankenhaus behandelt, einige von ihnen hätten schwere Verletzungen erlitten. Seme Podji liegt im Süden des Landes in der Nähe der Grenze zu Nigeria, einem wichtigen Öl- und Gasproduzenten. Treibstoffschmuggel entlang der nigerianischen Grenze ist weit verbreitet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2023 23:00 Uhr