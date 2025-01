Mindestens 3,3 Millionen Deutsche arbeiten laut Studie schwarz

Berlin: Mindestens 3,3 Millionen Menschen in Deutschland haben im vergangenen Jahr schwarz gearbeitet. Wie aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht, haben 7,5 Prozent der befragten Männer und 3,5 Prozent der Frauen in den zwölf zurückliegenden Monaten an der Steuer vorbei gearbeitet. Und: Jüngere tun das öfter als Ältere.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 09.01.2025 14:00 Uhr