Mindestens 30 Tote bei Selbstmordanschlag in Pakistan

Peshawar: Bei einem Selbstmord-Anschlag in der Stadt im Nordwesten Pakistans sind nach ersten Informationen mindestens 30 Menschen getötet worden. Nach Angaben eines Krankenhauses in Peshawar wurden etwa 60 Menschen verletzt in die Klinik gebracht. Laut Polizei hatten sich zwei Selbstmordattentäter Zutritt zu einer Moschee verschafft. Dort zündeten sie ihre Bomben. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch unbekannt. Peshawar liegt nur rund 40 Kilometer von der afghanischen Grenze entfernt. Seit dort die Taliban die Macht übernommen haben, wurden in der Grenzregion immer wieder Anschläge verübt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2022 11:00 Uhr