Mindestens 28 Menschen sterben bei israelischem Angriff im Gazastreifen

Gaza-Stadt: Die israelische Armee hat im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben erneut mindestens 28 Menschen getötet. Viele weitere wurden bei dem Luftschlag in Deir al-Balah verletzt, wie das örtliche Krankenhaus bekanntgab. Die Menschen befanden sich demnach in einem ehemaligen Schulgebäude, das als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird. Nach israelischer Darstellung hat die Luftwaffe eine Kommandozentrale der Hamas angegriffen, die in dem ehemaligen Schulgebäude untergebracht war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.10.2024 14:45 Uhr