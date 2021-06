Nachrichtenarchiv - 19.06.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lima: Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus ist Medienberichten zufolge in eine 400 Meter tiefe Schlucht gestürtzt. In dem Fahrzeug saßen offenbar Bergleute auf dem Weg von einer Silbermine in die Regionalhauptstadt Arequipa im Süden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.06.2021 02:00 Uhr