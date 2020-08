Mindestens 27 Corona-Infektionen bei zweitem Betrieb in Mamming

Nachrichtenarchiv - 02.08.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mamming: In der niederbayerischen Gemeinde sind in einem weiteren Betrieb Corona-Infektionen festgestellt worden. Wie das Landratsamt Dingolfing-Landau mitteilte, wurden die 27 Betroffenen und deren Kontaktpersonen umgehend von den negativ Getesteten getrennt und isoliert. Zuvor hatten sich mindestens 232 Erntehelfer eines nahen Gemüsehofes infiziert. Laut Landrat Werner Bumeder gab es offenbar Kontakt zwischen den Saisonarbeitskräften, der zu einer Übertragung des Virus führte. Seit Donnerstag werden alle Saisonarbeiter in dem Landkreis auf das Coronavirus getestet. Die Ergebnisse von 25 der 26 Betriebe vor Ort sind mittlerweile ausgewertet. Bisher wurden nur in den genannten zwei Betrieben Covid-19-Infektionen festgestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.08.2020 06:00 Uhr