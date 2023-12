Mindestens 26 Verletzte nach russischen Angriffen auf Charkiw

Charkiw: Bei russischen Raketenangriffen auf die ostukrainische Stadt sind nach offiziellen Angaben mindestens 26 Menschen verletzt worden. Das teilte die Charkiwer Staatsanwaltschaft am Samstagabend mit. Getroffen worden sei unter anderem ein Wohnhaus im Stadtzentrum, schrieb der Bürgermeister Terechow auf Telegram. Mehrere Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Unter den Opfern sollen zwei Minderjährige und ein britischer Journalist sein. Der ukrainische Präsident Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videoansprache, für solche Angriffe werde Russland später zur Verantwortung gezogen. Erst vor wenigen Tagen hatte Russland die Ukraine mit der schwersten Angriffswelle seit Kriegsbeginn überzogen. Mindestens 39 Menschen wurden laut ukrainischen Angaben getötet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2023 04:00 Uhr