Mindestens 255 Menschen sterben bei Erdbeben in afghanisch-pakistanischer Grenzregion

Nachrichtenarchiv - 22.06.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Bei einem starken Erdbeben in der Grenzregion zwischen Afghanistan und Pakistan sind nach offiziellen Angaben mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Viele weitere seien in der betroffenen Provinz im Osten Afghanistans verletzt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur. Die regierenden Taliban sprachen zudem von Dutzenden zerstörten Häusern. Laut örtlichen Medien wurde ein Dorf komplett zerstört. Rettungskräfte seien mit Helikoptern auf dem Weg in das Unglücksgebiet. Pakistanische Behörden gaben für das Beben eine Stärke von 6,1 an. Die Erschütterungen waren auch in der Hauptstadt Islamabad zu spüren. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer meldete, die Wucht des Erdbebens hätte einen Radius von 500 Kilometern gehabt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2022 09:00 Uhr