Mindestens 22 Tote bei Explosion in Havanna

Generation Z fühlt sich Arbeitgebern weniger verbunden

Amsterdam: Für Arbeitgeber wird es zunehmend schwieriger, Beschäftigte an sich zu binden, vor allem wenn diese der "Generation Z" angehören. Das sind um die Jahrtausendwende geborenen Jugendliche und junge Erwachsene. Laut "Welt am Sonntag" gab in einer Befragung des niederländischen Personaldienstleisters Randstad ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen an, lieber arbeitslos als unglücklich im Job zu sein. Nur knapp 16 Prozent fühlten mit ihrem Arbeitgeber "sehr verbunden". Auch die Anforderungen wachsen. So würden 40 Prozent der Befragten eine neue Stelle ablehnen, wenn keine Flexibilität beim Arbeitsort ermöglicht wird, also beispielsweise kein Homeoffice möglich ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2022 04:00 Uhr