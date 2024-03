Mindestens 21 Tote bei Flüchtlingsunglück in Ägäis

Istanbul: Nach dem Kentern eines Flüchtlingsbootes sind in der türkischen Ägäis mindestens 21 Menschen ums Leben gekommen. Laut dem Gouverneursamt von Canakkale starben dabei auch fünf Kinder. Wie viele Menschen genau an Bord waren, ist unklar. Zwei Menschen konnten sich selbst retten, zwei brachte die türkische Küstenwache in Sicherheit. Die Suche nach Überlebenden oder Opfern mit Hilfe eines Schiffes, Hubschraubern und Drohnen läuft noch immer. Das Flüchtlingsboot kenterte nur 50 Kilometer entfernt von der in der EU liegenden griechischen Insel Limnos.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.03.2024 16:00 Uhr