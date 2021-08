Mindestens 21 Menschen sterben bei Überschwemmungen im US-Bundesstaat Tennessee

Weitere Bundeswehrmaschine aus Taschkent in Richtung Kabul gestartet

Kabul: Die Evakuierungsmissionen aus Afghanistan laufen weiter auf Hochtouren. Nach Angaben der Bundeswehr ist am Morgen eine weitere Maschine von der usbekischen Hauptstadt Taschkent in Richtung Kabul gestartet. In der Nacht hatte die Bundeswehr bereits 213 Menschen in Sicherheit gebracht. Auch andere Staaten fliegen weiter Schutzsuchende aus; Großbritannien etwa gab an, am Freitag vor einer Woche mehr als 5.700 Menschen außer Landes gebracht zu haben. Unterdessen bleibt die Lage am Flughafen in Kabul weiter angespannt. Vor den Toren drängen sich tausende Menschen, die auf einen Platz in einer Maschine hoffen. Am Morgen kam es am Flughafen zu einem Feuergefecht. Unbekannte Angreifer lieferten sich einen Schusswechsel mit afghanischen Sicherheitskräften, der Bundeswehr und dem US-Militär. Dabei wurde eine afghanische Sicherheitskraft getötet, drei weitere wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2021 10:00 Uhr