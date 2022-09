Mindestens 19 Tote bei Zusammenstößen im Südosten des Irans

Nachrichtenarchiv - 30.09.2022 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften sind im Südosten des Iran mindestens 19 Menschen getötet worden. Unter den Toten sei auch ein Oberst der Revolutionsgarden, sagte der Gouverneur der Provinz Sistan und Belutschistan. 20 weitere Menschen seien verletzt worden. Die iranische Nachrichtenagentur Fars berichtete, in der Nähe einer Moschee und an einer Polizeiwache in der Provinz-Hauptstadt Sahedan sei es zu Schießereien gekommen. - Im Iran gibt es seit gut zwei Wochen Proteste gegen die Regierung und für mehr Frauenrechte. Daran sollen nach Angaben des Geheimdienstministeriums auch Ausländer beteiligt gewesen sein: Neun ausländische Staatsbürger seien festgenommen worden, darunter auch ein Deutscher. Vom Auswärtigen Amt gibt es dazu noch keine Stellungnahme.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2022 21:45 Uhr