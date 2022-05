Mindestens 19 Grundschüler bei Massaker in Texas erschossen

Nachrichtenarchiv - 25.05.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

San Antonio: Ein 18-Jähriger hat an einer Schule im US-Bundesstaat Texas 19 Grundschüler und zwei Lehrer erschossen. Die Zahl der Verletzten steht noch nicht fest. Der Schütze wurde vermutlich von Polizisten getötet. Das Massaker ereignete sich in der Kleinstadt Uvalde, etwa 130 Kilometer westlich von San Antonio. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Die Tat hat die Debatte um schärfere Waffengesetze in den USA wieder angefacht. Präsident Biden sagte auf dem Rückflug von einer Reise nach Asien, die Waffenflut im Land, insbesondere Sturmgewehre, müsse stärker reguliert werden. Die Vorstellung, dass ein 18-jähriger Junge in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, sei einfach falsch. An die Adresse der Republikaner, die strengere Regeln bislang verhindern, sagte er, er sei "angewidert und müde" von deren Haltung.

