Mindestens 18 Tote bei Selbstmordanschlag in Kabul

Kabul: Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt sind zahlreiche Schüler ums Leben gekomen. Das Innenmninisterium sprach von 18 Toten und 57 Verletzten. Ein Attenäter hatte versucht, sich Zugang zu einem Bildungszentrum zu verschaffen. Nachdem dies gescheitert war, hatte er sich auf der Straße in die Luft gesprengt. Die radikal-islamischen Taliban erklärten, den Anschlag nicht verübt zu haben. Er wurde im Westen Kabuls verübt, wo viele Einwohner der schiitischen Minderheit angehören. In der Vergangenheit geriet sie oft ins Visier sunnitischer Extremisten.

