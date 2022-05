Mindestens 18 Tote bei Explosion in Havanna

Selenskyj lädt Scholz und Steinmeier für Montag nach Kiew ein

Kiew: Die Ukraine will den symbolträchtigen 9. Mai gemeinsam mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier begehen. In einer Videokonferenz mit einer britischen Denkfabrik erklärte Präsident Selenskyj, die Einladung an beide Spitzenpolitiker, am Montag nach Kiew zu kommen, stehe bereits seit einer ganzen Weile. Kanzler Scholz könne damit einen starken politischen Schritt unternehmen, so Selenskyj. Am 9. Mai wird traditionell an den Sieg der sowjetischen Armee über Hitler-Deutschland 1945 erinnert. Russland will diesen Tag mit einer Militärparade feiern. Ein Sprecher der Bundesregierung verwies auf Anfrage auf bereits bekannte Termine von Scholz in den kommenden Tagen, darunter der Antrittsbesuch des wiedergewählten französischen Präsidenten Macron am Montag.

