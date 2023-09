Mindestens 17 Tote bei russischem Angriff auf Markt in Ukraine

Kiew: Beim Beschuss eines Marktplatzes in der Ostukraine sind mindestens 17 Menschen getötet und zahlreiche weitere Personen verletzt worden. Laut ukrainischem Verteidigungsministerium wurde der Ort von einer russischen Rakete getroffen. Präsident Selenskyj sagte, die russischen Angreifer würden immer wieder Zivilisten töten. Er sprach den Angehörigen sein Beileid aus. Die Zahl der Opfer könne noch steigen, so Selenskyj. Bei seinem Besuch in der ukrainischen Hauptstadt hat sich US-Außenminister Blinken optimistisch über die Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive geäußert. Er traf sich in Kiew mit seinem Kollegen Kuleba.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 20:00 Uhr