Mindestens 16 Menschen sterben bei Angriff in der Ostukraine

Kiew: Im Osten der Ukraine sind bei einem russischen Angriff mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Nach offiziellen Angaben aus Kiew wurden mindestens 28 weitere verletzt. Präsident Selenskyj sagte, die Zahl der Opfer könnte noch steigen. Bei dem Raketenangriff in der Region Donezk seien ein Markt, Geschäfte und eine Apotheke getroffen worden. Selenskyj verurteilte die Attacke. Sie überschattet den Besuch von USA-Außenminister Blinken in der Ukraine. Er ist zu Gesprächen in der Hauptstadt Kiew. Es dürfte vor allem um die Gegenoffensive der Ukraine und weitere Hilfe für das Land gehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2023 16:00 Uhr