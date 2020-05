Mindestens 15 Tote bei Zyklon in Indien und Bangladesch

Nachrichtenarchiv - 21.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Der Wirbelsturm "Amphan" hat in Indien und Bangladesch mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Das berichten örtliche Medien unter Berufung auf die Behörden. Der Zyklon war gestern auf Land getroffen und brachte Wind und Regen mit sich. Mehr als drei Millionen Menschen hatten sich in Notunterkünfte geflüchtet. Laut dem indischen meteorologischen Dienst ist "Amphan" einer der schlimmsten Stürme in der Region der vergangenen 20 Jahre.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 21.05.2020 02:00 Uhr