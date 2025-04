Mindestens 143 Tote bei Bootsunglück auf dem Kongo

Kinshasa: Nach dem Bootsunglück in der Demokratischen Republik Kongo am Dienstag ist die Opferzahl stark gestiegen. Demnach sind mindestens 143 Menschen gestorben. Örtliche Behörden hatten zunächst von 50 Toten berichtet. An Bord des überfüllten Schiffes war es an einer Kochstelle zu einem Brand gekommen. Ein in der Nähe gelagertes Treibstofflager war daraufhin explodiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 21:00 Uhr