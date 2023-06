Mindestens 14 Menschen sterben bei Staudamm-Zerstörung in der Ukraine

Meldungsarchiv - 09.06.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Kiew: Bei der durch die Zerstörung des Kachowka-Staudamms ausgelösten Flutkatastrophe sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das erklärten Vertreter Russlands und der Ukraine übereinstimmend. Offiziellen Angaben zufolge wurden mehr als 6.000 Menschen auf beiden Seiten des Flusses Dnipro in Sicherheit gebracht. Das wahre Ausmaß der Katastrophe in der betroffenen Region blieb jedoch unklar. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland vor, keine Hilfe zu organisieren und die Menschen in russisch besetzten Gebieten im Stich zu lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2023 06:00 Uhr