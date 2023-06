Mindestens 13 Tote nach Bombenangriff in Syrien

Kurzmeldung ein/ausklappen Sonneberg: AfD stellt erstmals Landrat in Deutschland

Sonneberg: Die AfD stellt erstmals einen Landrat in Deutschland. Der Kandidat der Partei, Sesselmann, kam in dem Landkreis in Thüringen auf 53 Prozent, sein Konkurrent von der CDU, Köpper erreichte 47 Prozent. Bereits im ersten Wahlgang hatte der AfD-Mann etwa zehn Prozentpunkte Vorsprung. Die Wahlbeteiligung lag mit 58 Prozent etwas höher als zuletzt. SPD, Grüne und Linke hatten die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises aufgefordert, für den CDU-Mann Köpper zu stimmen, um den AfD-Kandidaten zu verhindern. Die Wahl hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt, weil sich bisher noch nie ein AfD-Kandidat bei einer Landratswahl durchgesetzt hatte. Auch in Bayern wurde die Wahl mit Aufmerksamkeit verfolgt, da Sonneberg nur 20 Kilometer vom fränkischen Coburg entfernt ist.

