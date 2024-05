Mindestens 12 Tote bei Sturzfluten auf Sumatra

Padang: Am indonesischen Vulkan Marapi sind bei Erdrutschen und Sturzfluten mindestens 12 Menschen ums Leben gekommen. Laut Katastrophenschutz ließen starker Monsunregen und ein großer Abgang aus kalter Lava einen Fluss über die Ufer treten. Dessen Fluten aus Wasser, Schlamm und Schutt richteten dann im Westen der Insel Sumatra große Schäden an und rissen Menschen mit. Unter den vielen Vulkanen Indonesiens ist der Marapi der aktivste. Erst im Dezember waren bei einem Ausbruch mehr als 20 Menschen gestorben. Damals war Vulkanasche bis zu drei Kilometer hoch in die Luft geschleudert worden - und hatte sich dann auf dem Berg abgelagert.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2024 13:30 Uhr