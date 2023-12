Mindestens 118 Menschen sterben bei Erdbeben im Nordwesten Chinas

Peking: Bei dem schweren Erdbeben im Nordwesten Chinas sind mindestens 118 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 500 wurden verletzt. Unklar ist, wie viele Menschen noch vermisst werden. Das Beben der Stärke 6,2 ereignete sich in der Region Gansu. Straßen und Gebäude wurden beschädigt; Strom-und Wasserversorgung sind unterbrochen. Helfer suchen in Trümmern nach Überlebenden. In der betroffenen Region herrschen Temperaturen von deutlich unter 0 Grad. Die Behörden riefen den Notstand aus, tausende weitere Helfer sind den Angaben nach unterwegs in das bergige Gebiet. Dort, im Westen Chinas, kommt es immer wieder zu Erdbeben. Allerdings trifft es oft sehr dünn besiedelte Gebiete.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 08:00 Uhr