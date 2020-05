Mindestens 100 Tote durch Wirbelsturm in Indien und Bangladesch

Nachrichtenarchiv - 24.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Durch den Wirbelsturm "Amphan" sind in Indien und Bangladesch mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Vereinten Nationen mitteilten, hat das Unwetter in beiden Ländern verheerende Zerstörungen verursacht - mindestens 15 Millionen Menschen sollen betroffen sein. Nach Angaben lokaler Behörden wurden mindestens 500.000 Häuser zerstört. Die Regierungschefin der stark betroffenen indischen Region Westbengalen, Banerjee, sagte, der Zyklon müsse als nationale Katastrophe eingestuft werden. "Amphan" war am Mittwoch im Norden des Golfs von Bengalen auf Land getroffen. Er zerstörte Ernten, setzte weite Landstriche unter Wasser, außerdem ist seither vielerorts die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Deshalb, und weil sich derzeit Hundertausende Menschen in Notunterkünften befinden, befürchtet die Welthungerhilfe eine rasante Ausbreitung des Coronavirus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.05.2020 01:00 Uhr