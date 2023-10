Mindestens 100 Menschen werden bei Hamas-Angriffen in Israel getötet

Tel Aviv: Bei der Großoffensive der Hamas auf israelischem Gebiet sind bisher mindestens 100 Menschen getötet worden. Rund 900 sind nach Medienberichten verletzt worden. Wie das Militär bestätigt, hat die Hamas auch mehrere Israelis - darunter auch Soldaten - in den Gazastreifen entführt. Außenministerin Baerbock sprach von einer "Zäsur". Sie nannte die Entführungen von unschuldigen Menschen "abscheulich" und einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Sie riet davon ab, nach Israel und in die palästinensischen Gebiete zu reisen. Deutsche vor Ort sollten sich in Krisenlisten eintragen. Nach Angaben eines israelischen Militärsprechers wird derzeit noch an 22 Stellen nahe der Grenze zu Gaza gekämpft. Israels Luftwaffe flog Vergeltungsangriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dabei starben nach palästinensischen Angaben fast 200 Menschen. Die Hamas hatte am Morgen den Großangriff mit mehr als zweitausend Raketen gestartet. Kurz darauf erklärte Israels Ministerpräsident Netanjahu, sein Land befinde sich im Krieg. Die Armee werde tausende Reservisten einberufen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.10.2023 17:45 Uhr