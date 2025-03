Millionenschaden und drei Verletzte bei Großbrand in Abensberg

Abensberg: Bei einem Brand in einem Hackschnitzellager im Landkreis Kelheim ist ein Schaden in Höhe von mehreren Millionen entstanden. Nach Polizeiangaben sind drei Menschen leicht verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus. Das Feuer war am Vormittag in einem Blockheizkraftwerk entstanden, griff auf das Hackschnitzellager und von dort auf eine Halle mit einer Photovoltaikanlage über, in der landwirtschaftliche Geräte untergebracht waren. Zwischenzeitlich waren mehr als 320 Feuerwehrleute im Einsatz.

