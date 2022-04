Millionenschaden durch Enkeltrick und falsche Polizisten

Scholz betont freundschaftliches Verhältnis zwischen Deutschland und Japan

Tokio: Bundeskanzler Scholz ist derzeit zu Besuch in Japan. Bei seiner Rede vor der Außenhandelskammer in Tokio betonte Scholz, man wolle stärker mit Ländern zusammenarbeiten, mit denen man gemeinsame Werte und Interessen teile. Dazu gehörten Japan, aber auch Australien, Neuseeland, Südkorea und Indien. Mit dem japanischen Premier Kishida will Scholz sich zudem über den G7-Gipfel im Juni abstimmen. Deutschland hat den Vorsitz in der Gruppe und richtet den Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern aus. Auch der Krieg in der Ukraine ist Thema. Scholz würdigte die Unterstützung Japans für Kiew. Das Land habe sich klar an die Seite der Ukraine, Europas und der USA gestellt, so Scholz.

