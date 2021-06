Millionenschaden bei Supermarkt-Brand im Kreis Rosenheim

Spahn kündigt mehr Impfstoff für Juli und August an

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass sich die Versorgung mit Covid19-Impfstoffen in Deutschland bald verbessert. In einer Diskussionsrunde erklärte er, dass etwa Moderna im Juli und August doppelt so viel Impfstoff liefern wird wie erwartet. In der kommenden Woche kämen zudem etwa eine Million Dosen von Johnson und Johnson, die sich kurzfristig ergeben hätten. Auch eine größere Menge von Astrazeneca und Biontech stehe an, so der Gesundheitsminister. Nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind mittlerweile 53 Prozent der Bürger einmal und 29 Prozent zweimal geimpft.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 20:15 Uhr