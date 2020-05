Millionensachaden durch Brand in Lagerhallen

Nachrichtenarchiv - 04.05.2020 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Reichersbeuern: Einen Schaden in Millionenhöhe hat ein Hallenbrand in Oberbayern verursacht. Wie die Polizei mitteilte, gerieten am frühen Morgen auf einem Firmengelände in Reichersbeuern im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zwei Lagerhallen für Hackschnitzel in Flammen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten mehrere Stunden. Verletzte gibt es nicht, die Brandursache ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.05.2020 11:45 Uhr