Millionen-Schenkung für Freisinger Frauenhaus

Freising: Der Landkreis bekommt ein neues Frauenhaus. Ermöglicht wird dies durch eine Schenkung über drei Millionen Euro, die bereits notariell besiegelt ist. Bei der Spenderin handelt es sich laut Landratsamt um eine ältere Dame aus München, die anonym bleiben will. Als Gegenleistung möchte sie vierteljährlich Berichte über die Projektfortschritte bekommen. Das derzeitige Freisinger Frauenhaus ist gemessen am Bedarf zu klein und in die Jahre gekommen. Ein Neubau wurde zuletzt wegen der angespannten Haushaltslage des Landkreises verschoben. - Insgesamt gibt es in Bayern mehr als 40 Frauenhäuser; die Plätze sind stark nachgefragt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.09.2024 11:00 Uhr