Millionen Rentnern droht trotz langjähriger Zahlungen Altersarmut

Berlin: Mehr als 1,4 Millionen Rentner bekommen trotz 45 Beitragsjahren nur eine gesetzliche Rente von weniger als 1.250 Euro. Damit droht laut einem Bericht der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ mehr als jedem vierten besonders langjährigen Versicherten Altersarmut. Die Zeitung beruft sich auf die Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Wagenknecht. Bei Versicherten mit mindestens 35 Jahren liege diese Quote sogar bei gut 43 Prozent. 3,8 Millionen Rentner seien hier betroffen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales teilte in seiner Antwort an Wagenknecht mit, dass die gesetzliche Rente alleine nicht aussagekräftig für die Einkommenssituation der Rentner sei. Denn sie sei in der Regel nicht das einzige Einkommen eines Haushaltes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 13:00 Uhr