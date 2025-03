Millionen Muslime feiern das Ende des Ramadan

Riad: Für viele Millionen Muslime weltweit endet heute der heilige Fastenmonat Ramadan. Aus Saudi-Arabien hieß es, mit dem heutigen Sonntag beginne das Fest des Fastenbrechens, Eid al-Fitr, bei dem Kinder Süßigkeiten und Geschenke erhalten. Andere muslimische Staaten schlossen sich der saudischen Einschätzung an, etwa Kuwait, Katar und Bahrain. In Ländern wie Ägypten, Syrien und Jordanien wird das Fastenbrechen dagegen erst morgen gefeiert. Das genaue Ende des Fastenmonats legen die religiösen Autoritäten vor Ort fest - in Abhängigkeit von der Sichtung des Neumondes. In Deutschland hat Bundespräsident Steinmeier zum Ende des Ramadan zu Begegnungen zwischen den Religionen aufgerufen. Er selbst habe im Ramadan Deutschlands älteste Moschee in Berlin besucht, so Steinmeier - das habe ihn sehr bewegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2025 11:00 Uhr