Millionen Menschen profitieren von höherem Mindestlohn

Meldungsarchiv - 01.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Wiesbaden: Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben von der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns im vergangenen Oktober profitiert. Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge waren etwa 5,8 Millionen Jobs in Deutschland betroffen. Der höhere Mindestlohn verkleinerte demnach außerdem den Niedriglohnsektor. Vor allem in der Gastronomie und in der Landwirtschaft ist der Anteil von Beschäftigten hoch, die Mindestlohn erhalten. Außerdem gibt es in Ostdeutschland prozentual mehr Menschen als in Westdeutschland, die den Mindestsatz von zwölf Euro bekommen. Überdurchschnittlich davon betroffen sind zudem Frauen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 11:00 Uhr