Millionen Menschen in Deutschland sind von Diskriminierung betroffen

Nachrichtenarchiv - 16.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Millionen von Menschen haben in Deutschland laut der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten Ataman in den vergangen Jahren Benachteiligungen und Herabwürdigungen erlebt. Es gebe zwar keine genaue Zahl, da viele Menschen solche Vorfälle nicht melden, aber es gebe repräsentative Erhebungen, sagte Atman im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Laut einer Hochrechnung waren seit 2017 etwa 13 Millionen Menschen betroffen. Ataman stellt in einer Stunde den jüngsten Jahresbericht zur Diskriminierung in Deutschland vor. Die Antidiskriminierungsbeauftrage ist erst seit Juli dieses Jahres im Amt. Zuvor war die Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes vier Jahre vakant geblieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2022 10:00 Uhr