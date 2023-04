Millionen Menschen in Bayern sind zur Sozialwahl aufgerufen

Kurzmeldung ein/ausklappen Göring-Eckardt rechnet trotz Atomausstiegs langfristig mit günstigerem Strom

Berlin: Bundestagsvizepräsidentin Göring-Eckardt geht davon aus, dass die Strompreise in Deutschland trotz des Atomausstiegs sinken werden. Die Grünen-Politikerin begründete diese Annahme im Interview mit dem MDR damit, dass erneuerbare Energien günstiger seien. Wind und Sonne bekäme man immer zum Nulltarif. Auch was die Versorgungssicherheit angeht, sieht Göring-Eckardt keine Probleme durch die Abschaltung der letzten deutschen Meiler am kommenden Samstag. Atomkraft habe auch schon im letzten Winter keine wesentliche Rolle mehr gespielt. Anders sieht das die Deutsche Industrie- und Handelskammer. Deren Präsident Adrian warnte in der "Rheinischen Post" vor Versorgungsengpässen und höheren Preisen. Auch Oppositionsparteien üben Kritik am Atomausstieg und fordern eine Laufzeitverlängerung. Bundeswirtschaftsminister Habeck lehnt das ab.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.04.2023 11:45 Uhr